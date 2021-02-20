Реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере создан в России

В России создали специальный реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России создали специальный реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь предприниматели и организации, которые недобросовестно оказывают гражданам социальные услуги, будут попадать в особый реестр. Как отметил Мишустин, это поможет защитить права людей, получающих социальную поддержку.

Напомним, с сентября 2020 года индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации могут оказывать социальные услуги населению и за это получать субсидии. Речь идет о самых разных организациях: тех, которые занимаются соцобслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.

Теперь если организация нарушит договор, например, вовсе не окажет услугу или окажет ее в неполном объеме, то она автоматически попадет в реестр на срок до двух лет. В течение этого времени нарушители не смогут претендовать на получение новых мер господдержки.