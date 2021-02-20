Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов

Министерство финансов предложило распространить льготную ипотеку для семей с детьми на частные дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов предложило распространить льготную программу "Семейная ипотека под 6% годовых" на покупку участка для строительства частного дома и на строительство жилого дома на уже имеющемся участке, сообщается на сайте Минфина.

- Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия, - подчеркнул заместитель Министра финансов Алексей Моисеев. - Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению. Цитата замглавы Минфина опубликована на сайте ведомства.

С момента принятия программы льготной ипотеки, по данным Минфина, россияне оформили почти 130 тысяч кредитов на общую сумму в 344 миллиарда рублей. Из федерального бюджета на реализацию программы выделили 6,3 миллиарда рублей.

Ранее сайт KP.ru рассказывал вместе с юристами и экспертами рынка недвижимости, кто может рассчитывать на льготную ипотеку под 6% годовых и как её оформить.