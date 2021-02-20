В Устьянском районе Архангельской области создается современный медицинский центр

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил Устьянскую центральную районную больницу, где оценил ход возведения нового терапевтического корпуса и перспективы создания на базе лечебного учреждения современного медицинского центра. На первом этаже нового корпуса будут располагаться приемный покой и кабинет ЛФК. Палаты круглосуточного стационара и процедурный кабинет разместятся на втором этаже, а на третьем – дневной стационар и кабинеты медицинского персонала. Также планируется увеличение коечного фонда по таким профилям, как гериатрия, паллиативная помощь и реабилитация.

Каждая палата в терапевтическом отделении будет обеспечена современным оборудованием, кроме того, у каждой койки установят индивидуальную панель, оснащенную кнопкой вызова дежурного персонала. Все палаты будут оборудованы туалетом и душем. Здание уже оснащено системами вентиляции, отопления и электроснабжения, сейчас подрядная организация выполняет отделочные работы.

В ходе осмотра районной больницы Александр Цыбульский поставил министерству здравоохранения области задачу по обеспечению медучреждения квалифицированными специалистами.

— С участием бизнеса в регионе развивается инфраструктура медицинской помощи, наша задача – обеспечить систему здравоохранения в целом и это учреждение в частности кадрами. Сегодня важно, чтобы пациент чувствовал, что у него больше нет проблем с записью к врачу, и ему не придется часами сидеть в очередях, – отметил Александр Цыбульский.

Конструктивный диалог между бизнесом и властью позволит создать в регионе современный медицинский центр для лечения пациентов не только Устьянского района, но и соседних муниципалитетов. Так, представители группы компаний «УЛК» познакомили главу региона с концепцией развития Устьянской центральной районной больницы до 2030 года. Здесь планируется строительство медицинского центра для жителей Устьянского, Вельского, Котласского и Коношского районов. Основным его профилем будет медицинская реабилитация.

— Все медицинские объекты, – отремонтированные, вновь построенные, – логистически, функционально должны отвечать потребностям пациента. Когда мы будем совместно прорабатывать проект, важно пройти путь пациента и путь медицинского работника. Только посмотрев на будущий центр их глазами, мы сможем обеспечить оптимальный подход к новому строительству, откорректировать необходимые нюансы еще на этапе проектирования, – подчеркнула заместитель председателя правительства области Олеся Старжинская.