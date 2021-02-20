Остон Урунов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20-летний полузащитник "Спартака" Остон Урунов покидает команду. До конца сезона 2020/2021 игрок будет играть за другой клуб. Заявление об аренде Урунова в "Уфу" было сделано за час до стартового свистка первого поединка "Спартака" в 2021 году в рамках 1/8 финала Кубка России против "Динамо".

- Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. У уфимцев будет право выкупа трансфера 20-летнего узбекского игрока. Желаем Остону удачи в новой команде! - сообщила пресс-служба "Спартака".

Отметим, что Остон Урунов играл ранее за "Уфу" до лета 2020 года. Он перешел в "Спартак" прошлым летом и провел 8 матчей за клуб во всех турнирах, получив в этих поединка 2 желтых карточки. И в среднем проводя за клуб по 19 минут в этих встречах.