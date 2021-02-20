Награждение времен коронавируса: биатлонистам сборной России никто не вручал медали. Они их забрали

Сборная России выиграла первую медаль на чемпионате мира по биатлону. Фото: REUTERS

Сборная России в субботу, 20 февраля, выиграла первую медаль на чемпионате мира по биатлону 2021 года. Мужчины стали третьими в эстафете. Для нас это - первая медаль на турнире в словенской Поклюке. И впервые наши спортсмены получали медали на церемонии награждения в особой "коронавирусной" атмосфере.

На кадрах церемонии награждения, которые опубликованы IBU, виден особый порядок традиционной церемонии. Спортсменами никто не вручал медали. Четверка наших спортсменов (за команду в гонке бежали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов) подошла к специальному постаменту, на котором лежали медали и сувенирные игрушки. И просто взяла награды в руки, отправившись с ними на пьедестал почета для общей фотографии.

Отметим, что чемпионат мира по биатлону 2021 завершится завтра, 21 февраля. В Поклюке пройдут два масс-старта.