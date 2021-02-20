Был ли пенальти в матче Динамо - Спартак: эксперт дал пояснения по эпизоду с Мозесом

Даниил Фомин забил первый гол в матче. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на стадионе "Динамо" в Петровском парке сегодня вечером, 20 февраля, проходит матч 1/8 финала Кубка России. Динамовцы принимают в рамках столичного дерби "Спартак". И пока что ведут в счете - 1:0. На 16-й минуте поединка мяч в ворота гостей забил полузащитник "бело-голубых" Даниил Фомин, отличившись с пенальти.

Однако же, известный в прошлом рефери, а ныне эксперт Игорь Федотов сказал, что была допущена ошибка. По его мнению, мяч "на точку" ставить было нельзя. И нужно было продолжать встречу.

- 16 минута, Динамо - Спартак. Левников по ходу забыл правила. 11-ти метровый назначать нельзя. Мяч попал выше подмышечной впадины. Правильное решение: продолжить игру, - написал Игорь Федотов у себя в личном Твиттере.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Динамо - Спартак.