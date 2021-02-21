В 2021 году на юге Поморья завершится строительство одного из крупнейших на Северо-Западе страны животноводческий комплексов

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Строящийся животноводческий комплекс в деревне Черновская Архангельской области может стать одним из крупнейших на Северо-Западе России. В этом убедился губернатор региона Александр Цыбульский, который сегодня работает в Устьянском районе. Комплекс рассчитан на восемь тысяч коров, порядка 3,2 тысячи из них – дойные. Всего на 62 гектарах здесь будет построено девять ферм и два доильно-молочных блока, а также вся необходимая сопутствующая инфраструктура.

Как рассказал главе региона председатель совета директоров «Устьянской молочной компании» Александр Фиалковский, работы на объекте начались в 2020 году. Уже построены котельная и гараж, в котором осталось сделать освещение и отопление, заведен под крышу административно-бытовой корпус, где запланировано разместить столовые, раздевалки, душевые и комнаты отдыха для специалистов.

Комплекс будет производить 90 тонн молока в сутки, и это практически в два раза больше, чем УМК производит сейчас. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 4,5 млрд рублей. Полностью ввести его в строй инвестор планирует в феврале 2022 года. Ежегодные налоговые отчисления предприятия составят более 800 млн рублей.

Как подчеркнул Александр Цыбульский, важно, что инвестор позаботился об экологической безопасности столь крупного объекта животноводства.

— Видно, что обеспечен полностью безопасный цикл – на это местные жители обращали особое внимание, – отметил, ознакомившись с проектом, глава региона.

Весь образующийся в результате деятельности комплекса навоз будет поступать в сепараторы и там отжиматься. Сухая фракция после дезинфекции по современной технологии пойдет на подстилку скоту, а влажная по трубопроводам будет поступать в специальные изолированные бассейны-лагуны и после ферментации в течение полугода превратится в удобрения для полей.

— Первый этап строительства должен завершиться уже в этом году. Мы планируем ввести в строй корпус для молодняка, а также молочный корпус, – сообщил губернатору Александр Фиалковский.

Высокопродуктивный породистый скот будет доставлен на фермы уже в конце июля текущего года.

Еще один важный рубеж, достигнутый УМК, – получение статуса племенного хозяйства по голштинской породе, которую хозяйство теперь может разводить и продавать.

— Важно, что благодаря строительству комплекса будет создано порядка 300 новых рабочих мест, – отметил Александр Цыбульский. – А нацеленность компании на переработку позволит оставлять добавочную стоимость конечного продукта в области и районе.