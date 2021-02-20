"Динамо" на своем поле принимает "Спартак". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на стадионе "ВТБ Арена" в Петровском парке завершился первый тайм матча 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Спартаком". В этой игре будет определен участник четвертьфинала турнира нынешнего сезона. И пока что "Динамо" выигрывает у своих соперников со счетом 1:0.

На 16-й минуте встречи гол в ворота "Спартака", которые защищает Александр Максименко, забил полузащитник "Динамо" Даниил Фомин. Он нанес точный удар с пенальти. Решение об 11-метровом рефери поединка принимал после того, как посмотрел видеоповтор эпизода. В нем мяч попал в руку Виктору Мозесу. В итоге нигериец получил желтую карточку, а "Спартак" - пенальти в свои ворота.

Фомин забил мяч "Спартаку", и до конца первого тайма счет не поменялся. "Динамо" выигрывает 1:0 и в поединке наступил перерыв в 15 минут.

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