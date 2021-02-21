Дочь ветерана Игната Артеменко высказала недовольство решением суда по делу о клевете Навального

Дочь ветерана Игната Артеменко Елена заявила, что их семья осталась не довольна решением суда.

По словам женщины, ее отец надеялся услышать извинения от блогера Алексея Навального, но в зале вновь звучала "клевета", на этот раз новая.

- Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса... Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет, - заявила Елена в беседе с РИА Новости.

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