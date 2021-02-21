Температура в Москве ночью 23 февраля 2021 упадет до -33 Фото: Олег УКЛАДОВ

Температура в Москве ночью 23 февраля 2021 упадет до - 33 градусов. Однако это еще не все прелести в честь праздника - в День защитника Отечества в российской столице ожидается метель и мороз.

Синоптики прогнозируют, что сугробы в городе на февральских выходных подрастут до 60-65 сантиметров, что превышает норму выше, а в Подмосковье - местами будут до 70-80 сантиметров. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Тем временем, глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что именно праздничный вторник станет самым морозным днем следующей недели.

В целом, по словам синоптика, для жителей европейской части страны в этот праздничный период будет холодно, в дневное время примерно от - 15 до -17 градусов, а ночью температура воздуха опустится гораздо ниже.