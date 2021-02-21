Вильфанд назвал 23 февраля самым холодным днем недели Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ближайшие пять дней от западных границ России до Тихоокеанского побережья ожидается наступление аномального холода.

При этом, самым морозным днем станет на территории страны станет 23 февраля, сообщил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, для жителей европейской части РФ в этот праздничный день холодно, примерно до- 15 -17 градусов днем, а в ночные чаты столбик термометра опустится до отметки - 33 градуса.