Аналитик объяснил, какие изменения в автомобиле теперь запрещены

Эксперт рассказал, какие изменения в автомобилях попали под запрет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские автовладельцы должны с 1 февраля согласовывать в специально аккредитованной лаборатории установку любого дополнительного оборудования, которое не было сертифицировано заводом изготовителем. Без дополнительных соглашений можно установить только те детали, которые указаны в технических документах производителя, заявил международный эксперт в области маркетинговых исследований и анализа рынка, директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

- Есть и курьёзные случаи, когда аксессуары для автопроизводителя производит другая организация, то есть сам автопроизводитель рекомендует использовать такие аксессуары, его собственные дилеры продают такие аксессуары, но их применение не указано в технической документации автопроизводителя. Соответственно теперь эти аксессуары можно установить только после сертификации, - отметил Груздев в разговоре с агентством "Прайм".