Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала, что оппозиция "потеряла улицы"

Светлана Тихановская: оппозиция в Белоруссии потеряла улицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оппозиция Беларуси "потеряла улицы", заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps. Тихановская добавила, что надеется на возобновление акций протеста весной.

- Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли, - призналась Светлана Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции рассказала, что до тех пор оппозиционным объединениям следует объединиться, чтобы усилить давление на действующую власть. В этом, по словам Тихановской, сейчас заключается их основная стратегия.