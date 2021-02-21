В России впервые с начала октября выявили менее 100 тысяч заражённых коронавирусом за неделю

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе оказалось меньше 100 тысяч впервые с начала октября Фото: REUTERS

В России за неделю с 15 по 21 февраля коронавирусом заразились 92 843 россиян. В последний раз менее 100 тысяч заражённых за неделю было выявлено с 5 по 11 октября 2020 года. На предыдущей неделе с 8 по 14 февраля коронавирусом заразились 104 тысяч человек.

Сейчас диагноз коронавируса подтвердили за всё время эпидемии в России у 4 164 726 человек. Они составляют 2,85% населения страны, следует из подсчётов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Доля вылечившихся россиян за неделю выросла с 88,2% до 89,2%. Число россиян, которые сейчас лечатся от коронавируса снизилось за неделю на более чем 30 тысяч и достигло минимума с 28 октября.

С 15 по 21 февраля от коронавируса в России погибли 3 167 человек - минимум с середины ноября.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сегодня, 21 февраля, в России выявили 12 742 новых случаев заражения коронавирусом.