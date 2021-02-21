Семь человек погибли в результате крушения военного самолета в Нигерии. Фото: скриншот видео.

Самолет ВВС Нигерии разбился в воскресенье, 21 февраля, возле аэропорта столицы Абуджи. В результате трагедии погибли семь человек. Об этом сообщается в Twitter ВВС Нигерии.

"Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь служащих, находившихся на борту, погибли", - сказано в публикации.

Начальник штаба ВВС страны распорядился немедленно начать расследование трагедии.

Ранее сообщалось, что пилот отвел самолет от жилых кварталов, после чего он упал в поле и полностью сгорел.

Самолет готовился совершить посадку в аэропорту Абуджи. Министр авиации Нигерии Хади Сирика подтвердил факт крушения военного воздушного судна в Twitter.