В Архангельской области запущено производство молока с высоким содержанием селена

Линия по производству молока, укрепляющего иммунитет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Производство такой продукции стало возможным благодаря возобновлению работы Вельского молочного завода, вошедшего в состав компании «УМК». В торжественном перезапуске производства приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель совета директоров Устьянской молочной компании Александр Фиалковский. Молоко А2 смогут употреблять в пищу люди с непереносимостью обычного молока. Для производства такой продукции коров кормят органическими минеральными добавками с высоким содержанием селена.

— При постоянном употреблении этого органического вещества у организма активируются иммунные функции, – пояснила генеральный директор Устьянской молочной компании Елена Лобанцова. – Селен является мощным антиоксидантом и помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями, особенно желудочно-кишечного тракта.

— Мы стремимся сделать это молоко федеральным брендом, потому что это действительно уникальный продукт. Он присутствует в России, но его очень мало, – добавил Александр Фиалковский.

Глава региона продегустировал инновационную продукцию, отметив ее уникальность, а также оценил мощности молочного завода, посетив творожный и сырный цеха.

— С таким молоком вы сможете занять совершенно другую нишу на рынке – это то, чего сейчас не хватает: сегодня есть спрос на здоровые продукты, – отметил Александр Цыбульский. – Надеюсь, что все намеченные планы предприятием будут воплощены в жизнь.

Стоит отметить, что последние несколько лет Вельский молочный завод находился в сложной финансовой ситуации. Сложившаяся на предприятии ситуация рассматривалась на уровне Минсельхоза России.

В сентябре 2020 года Вельский молочный завод вошел в структуру ООО «УМК». В настоящий момент предприятие приступило к первому этапу модернизации: осуществляется монтаж оборудования, проектируется новый автоматизированный цех кисломолочной продукции, планируется расширение линейки мягких творожных сыров. Также разрабатывается стратегия по внедрению в производство инновационных молочных продуктов, которые в России еще малоизвестны. Речь идет о мембранной обработке молока и нанотехнологий получения обезвоженного молочного жира.