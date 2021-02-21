Россия впервые показала улучшенный "Панцирь-С1M". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ростехе сообщили, что на международной оружейной выставке IDEX-2021 был впервые представлен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Боевая машина была доработана предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы».

«Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии», — сказали представители корпорации ТАСС.

ЗРПК доработали после применения против террористов в Сирии.

Улучшенная версия боевой машины имеет обновленный радар, позволяющий определять аэродинамические цели до 75 км. Дальность поражения комплекса увеличена до 40 километров.

Ряд стран уже проявили интерес к российскому комплексу «Панцирь-С1М».

Ранее в Крыму прошли военные учения, на которых ЗРПК успешно показал себя в поражении «вражеских» беспилотников. В пресс-службе Черноморского флота отметили, что цели сымитировали электронным способом.