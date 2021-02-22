Лондон намерен призвать ООН отреагировать на нарушения прав человека в РФ, Беларуси и КНР

Совету Организации объединенных наций (ООН) по правам человека необходимо отреагировать на ситуации в сфере их соблюдения в России, Беларуси, Китае и Мьянме. Об этом говорится в заявлении, с которым глава Министерства иностранных дел Британии Великобритании Доминик Рааб планирует выступить в понедельник на открытии 46-й сессии Совета в Женеве.

Выдержки из его выступления ранее были заранее распространены Форин оффисом. Согласно утверждениям главы британского ведомства, в упомянутых странах права человека нарушаются систематически. Именно поэтому. по его мнению, нужно скоординировать действия со стороны международного сообщества, пишет ТАСС.