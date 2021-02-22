Boeing рекомендовала авиалиниям приостановить полеты лайнеров 777 Фото: REUTERS

Компания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после инцидента с таким самолетом компании United Airlines. Об этом в понедельник, 22 февраля, говорится в сообщении на сайте организации.

- Наши эксперты активно следят за последними событиями, связанными с рейсом 328 компании United Airlines. На время проведения расследования мы советуем приостановить работы с 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении лайнерами данной модели, пока американское управление гражданской авиации не определит подходящий протокол проверки, - говорится в сообщении.

Boeing также выразила полную поддержку решения авиарегуляторов в Японии и Соединенных Штатах, которые уже приостановили полеты лайнеров модели 777.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера у самолета, летевшего из Денвера в Гонолулу в США, во время полета произошел отказ двигателя. Лайнер авиакомпании United Airlines вернулся в аэропорт вылета, но крупная деталь обшивки самолета упала рядом с жилыми домами.