Авиарегулятор США начнет проверки Boeing 777 после падения обшивки самолета в Колорадо

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило о необходимости как можно скорее начать проверки самолетов Boeing 777 после того, как накануне деталь двигателя одного из таких лайнеров упала рядом с жилыми домами в городе Брумфилд (штат Колорадо). Об этом заявил глава авиарегулятора Стив Диксон.

- В связи с инцидентом с двигателем Boeing 777, летевшего из Денвера, я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000, - говорится в заявление Диксона на странице управления в Твиттере.