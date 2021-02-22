Долги по штрафам ГИБДД в России за год выросли почти на миллиард рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Долги россиян по штрафам ГИБДД за минувший 2020 год увеличились почти на один миллиард рублей, достигнув отметки в 11,3 миллиарда. Об этом свидетельствуют статистические данные Федеральной службы судебных приставов России.

По информации на 1 января, в производстве судебных приставов находилось более 13,6 миллиона материалов о штрафах, которые были назначены сотрудниками ГИБД за нарушение ПДД, на общую сумму в 11,3 миллиарда рублей. На начало 2020 году эта сумма составляла 10,4 миллиарда, а число исполнительных производств выросло более чем на полтора миллиона.

- Средняя сумма долга по таким штрафам составляет 830 рублей. По сравнению с показателями 2019 года средняя сумма задолженности сократилась на 15 рублей. Обычно судебным приставам передают самые безнадежные долги. За минувший год они взыскали около 13,7 миллиарда рублей – почти так же, как и в 2019-ом, - говорится в материалах, которые цитирует агентство ТАСС.

Кроме того, в минувшем 2020 году значительно выросло число нарушений, выявленных видеокамерами. Большинство из них - за превышение скорости движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также за проезд на «красный».