МИД Польши и Украины призвали Байдена остановить «Северный поток — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба призвали нового американского президента Джозефа Байдена «положить конец» строительству газопровода «Северный поток — 2». Обращение министров в понедельник, 22 февраля, опубликовало издание Politico.

Руководитель польского и украинского внешнеполитических ведомств заявили, что РФ якобы продавливает свои интересы в мире через энергоснабжение. По их мнению, «России позволили зайти слишком далеко» в плане строительства трубопровода.

Министр сказали, что газопровод укрепит контроль России над поставками газа на территорию Европы и убедит общественность на Украине в том, что Запад «не заботится о собственных принципах или безопасности и процветании» Незалежной.

- Призываем президент Соединенных Штатов Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта «Северный поток — 2», - говорится в заявлении Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что противники «Северного потока-2» пытаются заставить платить Россию за ситуацию на Украине.