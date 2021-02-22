Юлия Навальная вернулась в Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юлия Навальная вернулась в Россию в понедельник, 22 февраля. Жена российского оппозиционера и блогера была замечена в одном из московских аэропортов, сообщает Telegram-канал 112.

Юлия Навальная в компании молодых людей прошла по зданию аэропорта к парковке. Она проигнорировала вопросы о муже и целях поездки в ФРГ.

10 февраля Навальная улетела из России. Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщал, что она прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы.

При этом факт ее отъезда не смогли подтвердить ни ее адвокат, ни адвокат Алексея Навального.

Пребывание Навальной в Германии не комментировали в МВД ФРГ, куда входит Ведомство защиты конституции. От комментариев воздержались и кабмин ФРГ, МИД страны, аэропорт Франкфурта, куда, по данным СМИ и очевидцев, прилетела Навальная.

Напомним, Юлия в январе вместе с супругом вернулась из Германии, где находился российский блогер после того, как попал в реанимацию. Алексей Навальный был арестован, а впоследствии осужден по делу об "ИвРоше" на 3,5 года колонии общего режима.

Суд поменял условный срок на реальный из-за нарушения оппозиционером правил. Он несколько раз без уважительной причины пропустил явку в УИН. Но при этом суд учел ранее надлежащие им исполнение условного приговора. Навальный будет отбывать тюремное заключение 2 года 8 месяцев.

20 февраля Мосгорсуд после ходатайства госзащитника сократил срок на 50 дней.