Приговор Алексею Навальному 2 февраля 2021 года: 3,5 года в колонии общего режима

Суд вынес приговор Алексею Навальному. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 2 февраля, Мосгорсуд вынес приговор по делу Алексея Навального, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о замене условного срока на реальный. Согласно решению суда условный срок заменен на реальный. 2 года и 8 месяцев обвиняемый проведет в колонии общего режима, так как суд засчитал год пребывания под домашним арестом.

В ходе заседания прокурор сообщил, что Навальный нарушал условия условно-досрочного освобождения около 60 раз, при этом уже систематически не выполнял условия испытательного срока.

ФСИН просил суд заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии, а также взыскать штраф в размере 500 тысяч рублей. Ведомство указывало на то, что блогер регулярно не являлся на регистрацию в УИИ, куда он по решению суда обязан был являться по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц. Кроме того, его обвиняют в клевете в отношении ветерана ВОВ. Позицию ФСИН ранее поддерживала Генпрокуратура.