Видео посадки марсохода Perseverance показало NASA

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали видеозапись с процессом посадки марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Красную планету. Трансляция велась на официальном сайте NASA.

На записи запечатлены все этапы спуска космического аппарата на планету, начиная с момента раскрытия парашюта в атмосфере Красной планеты и заканчивая процессом отделением посадочного модуля после соприкосновения Perseverance с поверхностью планеты.

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