Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Российский президент Владимир Путин 23 февраля 2021 году поздравил россиян и всех причастных с праздником - с Днем защитника Отечества.

Глава государства напомнил, что армия и флот нашей страны готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно.

- Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием, - сказал Путин.