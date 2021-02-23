Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена апрельского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в 66 долларов за баррель.

Такой рост стоимости черного золота наблюдается впервые с января 2020 года, свидетельствуют данные площадки.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ночь на четверг, 18 февраля, подросли мировые цены на нефть. Так, североморская нефтяная смесь марки Brent, по данным торгов лондонской биржи ICE, подорожала на 1,2% – до 65,12 доллара за баррель.