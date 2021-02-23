Власти США назвали «усталость» металла возможной причиной возгорания двигателя Boeing 777 Фото: REUTERS

Причиной отказа двигателя пассажирского Boeing 777 в небе над американским городом Денвер, штат Колорадо, когда от лайнера отпала часть обшивки, могла стать усталость металла (накопление повреждений в материале) в частях двигателя. О такой версии сообщил глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберта Самуолта.

Как он уточнил, лопасти двигателя Pratt & Whitney PW 4000 будут изучены во вторник, 23 февраля, в лаборатории производителя под надзором экспертов регулятора.

При этом, по его словам, происшествие не связано с неконтролируемым отказом двигателя.

Напомним, в минувшие воскресенье, 21 февраля, у самолета американской авиакомпании United Airlines, совершавшего рейс из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи) во время полета произошел отказ и возгорание двигателя. Самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета, но по пути крупная деталь обшивки воздушного судна упала недалеко от жилых домов.

Как писал сайт kp.ru, после этого инцидента компания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Как сообщили в Росавиации, российские авиакомпании не эксплуатируют лайнеры 777 с такими двигателями.