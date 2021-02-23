Германия направит 10 млн евро на помощь семьям на востоке Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин готов направить десять миллионов евро в качестве помощи семьям с детьми, которые проживают на востоке Украины. Такое заявление сделали в немецком посольстве в Киеве.

Согласно заявлению, выделенные средства будут направлены финансируемому немецким банком развития KfW проекту «Совместно» Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который осуществляется с 2019 года.

В сообщении отмечается, что средства позволят охватить в рамках проекта новые населенные пункты, а в проекте особое внимание уделяется инклюзивному образованию, а также общественной активности молодежи и стабильному доступу к чистой воде.

«Будет также улучшена физическая доступность учебных заведений. Все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в пострадавших от конфликта общинах», - говорится в сообщении диппредставительства.

Как говорится в заявлении, в немецком правительстве рассчитывают, что данная помощь затронет более полумиллиона украинцев, которые пострадали в ходе конфликта.