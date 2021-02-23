В России за сутки выявили меньше 12 тысяч новых случаев коронавируса впервые с 8 октября 2020 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 11 823 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является минимальным показателем с 8 октября 2020 года. Таким образом, по состоянию на вторник, 23 февраля 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране возросло до 4 189 153 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, предоставленным в Оперштабе, за прошедшие 24 часа заболевания COVID-19 выявили в 84 российских регионах. Наибольшее число снова зафиксировали в Москве. В российской столице ежесуточный прирост заразившихся составил 1198. Следом идет Санкт-Петербург с показателем 913 случая инфицированных. Тройку замыкает Московская область с 732 заболевшими.

Среди новых инфицированных около 11,1 процента не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 417 летальных исхода, а выздоровевших было вновь больше, чем заразившихся - 12 956 человек. За весь период пандемии в стране жертвами инфекции стали 84 047 заболевших, всего вылечились 3 739 344.