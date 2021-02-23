Байдена обвинили в нерешительности по вопросу "Северного потока - 2"

Джо Байден Фото: REUTERS

Противники проекта трубопровода «Северный поток – 2» в странах Центральной и Восточной Европы обвинили президента США Джо Байдена в бездействии и нерешительности по отношению к проекту.

Как передает американское издание Axios со ссылкой на источники, «противники России» опасаются, что американский лидер не хочет противостоять немецкому канцлеру Ангеле Меркель и наносить серьезный ущерб Германии. Авторы статьи полагают, что завершение строительства газопровода может стать «огромной геополитической победой» Москвы.

Как писал сайт kp.ru, накануне Вашингтон внес трубоукладчик «Фортуна» в список санкций по «Северному потоку-2». Ограничение также были введены и относительно его собственника - компании «КВТ-Рус».

Незадолго до этого президент России Владимир Путин рассказал о вероятных целях противников проекта. По его словам, Запад хочет заставить Москву платить за его геополитический проект «Украина». У противников проекта есть несколько инструментов для достижения своих целей, среди которых закрытие российских телекомпаний в Прибалтике.

Напомним, проект «Северный поток-2» планируется закончить в апреле 2021 года.