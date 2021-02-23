Два трубопровода повреждены в результате взрыва в Оренбургской области

Два магистральных трубопровода повреждены в результате взрыва на федеральном газопроводе в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

«Конечно же, по магистральной части произошли переключения. По низкой части мы наблюдаем, что порядка 10,7 тыс. абонентов сегодня подвержены к снижению подачи газа в дома … Мы заправили и направили передвижные установки, которые смогут через ГРП подпитать жителей», - сообщил глава области.

Напомним, ранее власти области сообщали, что разрушений и пострадавших в результате происшествия нет, а также уточнили, что место взрыва находилось вдалеке от населенных пунктов.