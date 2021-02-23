На Украине школьник поругался с военными из-за разговора на русском языке Фото: REUTERS

В городе Днепр одиннадцатиклассник на уроке патриотического воспитания поругался с военными из-за разговора на русском языке. Об этом рассказал отец школьника Алексей Пономаренко.

Как рассказал мужчина в Facebook, инцидент произошел на прошлой неделе, 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать в ним после окончания школы.

Отец школьника сообщил, что один военный из Львова плохо говорил на украинском языке и попросил разрешения перейти на русский, однако его сын Михаил заявил, что против этого, попросив продолжать разговор на украинском.

Также одиннадцатиклассник не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и Днепра. По словам отца, на замечание школьника представитель военкомата начал морально давить на ученика, который, являясь кандидатом в мастера спорта по боксу, начал в ответ угрожать представителю военкомата.

«Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут», - заявил ученик одиннадцатого класса.

Кроме того, молодой человек обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку, а также к самой Украине.

На следующий день ученик пришел в школу с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала позицию школьника и провела воспитательную беседу с учителями.