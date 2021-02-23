Коронавирус в Европе унес первую жертву на 10 дней раньше, чем считалось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Сербии сделали открытие, подтверждающее, что первая смерть в Европе от коронавируса наступила на десять дней раньше официально зафиксированной.

По их мнению первый летальный исход в Европе наступил 5 февраля 2020 года в Сербии. Хотя ранее считалось, что первый случай заражения был во Франции, и там же 15 февраля первая смерть.

Но, согласно данным сербских ученых, опубликованных в медицинском научном журнале Frontiers in Medicine первая смерть произошла раньше, 5 февраля 2020 года: скончался 56-летний строитель из Белграда. По достоверным сведениям, мужчина долгое время не выезжал за границу, и не имел хронических болезней. Но в тот день он попал в больницу с высокой температурой, сильным кашлем и затруднением дыхания. Мужчина скончался через несколько часов после подключения к аппарату ИВЛ.

В заключении врачей было отмечено, что пациент скончался от пневмонии.

Сербские ученые нашли подтверждение тому, что мужчина умер от коронавируса. Хотя первый летальный случай в стране, по официальным данным, был выявлен лишь 6 марта.

"Это первая смерть в Европе, которая, что доказано при помощи патогистологических и молекулярных анализов после смерти (человека –ред.), вызвана COVID-19", - сказано в исследовании ученых.

Они полагают, что их открытие доказывает то, что SARS-CoV-2 распространялся намного быстрее, чем считалось ранее.

Они также отметили, что COVID-19 был "причиной пневмонии неизвестного происхождения", которая была зафиксирована в январе и феврале 2020 года.

Напомним, ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года. За все время болезнь унесла свыше 111 миллионов человеческих жизней по всему миру.