Путин подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение силовикам на митингах

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 24 февраля, президент России Владимир Путин одобрил закон, который предусматривает увеличение штрафов за нарушения на митингах.

Согласно принятому документу, штраф за неповиновение силовикам на митинге составит от 2 тысяч до 4 тысяч рублей или предусмотрено наказание в виде до 120 часов ареста. При повторном нарушении штраф составит уже от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или административный арест на срок до 30 суток. Должностным лицам придется заплатить штраф в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.

На данный момент при повторном нарушении штраф для граждан составляет до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

При финансировании митинга вопреки запретам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, также предусмотрено наказание до 50 часов обязательных работ для граждан, штраф для должностных лиц составляет от 70 до 200 тысяч рублей.