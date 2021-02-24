Более 1,2 тысячи человек были арестованы после протестов 23 января в Москве

Более 1,2 тысяч человек были арестованы после протестов 23 января в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мосгорсуде заявили, что на несанкционированных акций с 23 января в Москве были арестованы 1250 человек.

"В московские суды за период с 23 января 2021 года поступило 5 716 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичными мероприятиями, прошедшими в вышеуказанный период в Москве, а именно 59 дел по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию представителя власти") и 5 657 дел по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митинга"). Всего по всем статьям КоАП РФ было арестовано 1 251 человек", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова агентству ТАСС.

Напомним, несанкционированные акции протеста прошли в Москве и других городах России 23,31 января и 2 февраля. Они были организованы сторонниками российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали 17 января в аэропорту после возвращения из Германии. Полиция, Росгвардия и Роскомнадзор предупреждали граждан, что участие в акциях может быть опасно из-за коронавируса.

В результате протестных мероприятий пострадали 39 омоновцев. Были зафиксированы драки с полицией, блокировка городских дорог и путей, а также порча государственного транспорта.