В офисе партии Виктора Медведчука проводят обыски и задержания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе украинской партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь», которая расположена в Киеве. Силовики проводят задержания. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило местное издание «Страна.UA».

- В офисе «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Киеве идут обыски и задержания, много спецназа, - пишет издание.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главы политсовета партии Виктора Медведчука и его супруги. Санкции ввели из-за расследования СБУ о финансировании терроризма, они распространяются на все имущество Медведчука и будут действовать три года.