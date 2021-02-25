Депутат Рады сообщил, что силовики обыскивали у офиса партии Медведчука автобус охранной фирмы Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Кива сообщил, что правоохранители обыскивали стоявший у офиса партии автобус охранной фирмы, который якобы был задействован в хулиганских действиях. В ходе операции силовики задержали девять человек.

Кива отметил, что партия считает обыск автобуса охраны у ее офиса преследованием и попыткой запугать, а также попыткой оказать давление.

- Якобы прошла ориентировка по отношению к автобусу охранной компании «Шторм», с которой у нашей партии заключен договор. Якобы этот автобус и те люди, которые в нем находились, участвовали в каких-то хулиганских действиях в Киеве. Мы с полной ответственностью заявляем, что данный автобус и люди в нем не причастны ни к каким правонарушениям, - сообщил Кива в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее местные средства массовой информации сообщили об обысках и задержаниях, которые прошли этим вечером в офисе украинской партии Виктора Медведчука в Киеве. Отмечалось, что возле здания офиса партии видно много спецназа.