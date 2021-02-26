Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе не применяли ракеты комплекса "Искандер"

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе не применяла российских оперативно - тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

Таким образом глава Азербайджана прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее пожаловался на работу «Искандер». Глава правительства Армении в ответ на заявление бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который обвинил действующие власти в несвоевременном использовании ОТРК во время конфликта в Карабахе, заявил, что ракета «Искандер» якобы не взорвалась.

«Мы не видели пуска ... Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот», - сказал Алиев на пресс-конференции для зарубежных СМИ.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство обороны России сообщило, что «Искандеры-М» не применялись в Нагорном Карабахе.