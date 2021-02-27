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Юлия Навальная впервые появилась на публике после возвращения из Германии

Она возложила цветы к месту убийства Немцова
Авторы (2):
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
Ксения АНУФРИЕВА
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Юлия Навальная впервые появилась на публике после возвращения из Германии

Юлия Навальная впервые появилась на публике после возвращения из Германии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Навальная впервые после возвращения из Германии появилась на публике. В субботу, 26 февраля, супруга осужденного блогера Алексея Навального возложила цветы к месту убийства Бориса Немцова.

Как передает с места событий специальный корреспондент kp.ru Александр Бойко, Юлия Навальная приобняла соратника погибшего оппозиционного политика Илью Яшина, после чего они пошли в ресторан. От общения с журналистами Навальная отказалась. Когда ее спросили, куда этапировали ее супруга, Юлия лишь растерянно покачала головой.

Навальная приобняла соратника погибшего оппозиционного политика Илью Яшина

Навальная приобняла соратника погибшего оппозиционного политика Илью Яшина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 10 февраля супруга российского блогера Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне. По некоторым данным, поездка на территорию Германии носила частный характер. В Москву Навальная вернулась 22 февраля. В тот раз она также проигнорировала вопросы о супруге и целях поездки за границу.