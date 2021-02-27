Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений на весну 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хранить свои сбережения в валюте из-за постоянно меняющихся курсов иногда бывает невыгодно и даже опасно, если речь идет об инвестировании. О том, какая валюта будет лучшей на весну 2021 года, рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По мнению аналитика, предпочтение лучше всего отдать в пользу американского доллара. Все дело в том, что "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик в ближайшие несколько месяцы рискуют потерять в цене по отношению к "американцу".

- Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, - в первую очередь, не входящих в зону евро валют европейских стран, - на горизонте 6-12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими, - объяснил Бабин РИА Новости.