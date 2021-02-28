Рогозин: ракета и система управления блестяще справились во время пуска спутника «Арктика-М»

Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несмотря на плохие метеоусловия, ракета-носитель «Союз-2.1б» и система управления блестяще справились во время пуска космического спутника «Арктика-М». Об этом рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям. Но ракета и ее система управления блестяще справились», - написал гендиректор «Роскосмоса» в своем Telegram-канале, отметив, что в этот раз пришлось поволноваться больше обычного.

Рогозин уточнил, что пуск прошел штатно, отделение головного блока, а также первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время.

Как писал сайт kp.ru, Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга «Арктика» предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе стартовал с космодрома Байконур в воскресенье, 28 февраля, в 9:55 по московскому времени.