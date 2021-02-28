Ракета "Союз" со спутником "Арктика-М" стартовала с Байконура Фото: Shutterstock

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур. Это следует из трансляции, которая ведется на сайте «Роскосмоса».

Пуск состоялся в воскресенье, 28 февраля, в 9:55 по московскому времени с пусковой установки номер шесть, площадки номер 31. На высокоэллиптическую орбиту спутник «Арктика-М» должна вывести ракета с разгонным блоком «Фрегат».

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга «Арктика» предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, создана на базе унифицированной платформы «Навигатор» Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры. Срок активного существования спутника должен составить семь лет.

Напомним, накануне «Роскосмос» сообщил, когда состоится первый в текущем году запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный. Это должно произойти 25 марта 2021 года.