США готовы выделить Украине обещанные 150 миллионов долларов

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы выделить Украине обещанные 150 миллионов долларов из тех 250 миллионов, которые ранее в рамках оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год одобрил американский конгресс. Однако Киев получит деньги только после того, как Вашингтон убедится в том, что Киев добился прогресса по военным реформам.

Об этом говорится в заявлении Минобороны США, обнародованном в понедельник, 1 марта. В частности, в документе подчеркивается, что вашингтонская администрация Джозефа Байдена намерена поддерживать Украину в реформах «для продвижения евроатлантических устремлений» страны.

«Остающиеся 150 миллионов долларов в рамках одобренных Конгрессом средств в 2021 финансовом году (закончится 30 сентября 2022 года – прим. ред.) будут предоставлены, когда министерство обороны в координации с госдепартаментом определят, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет», - цитирует заявление Пентагона ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби сообщил, что США в качестве военной помощи Незалежной предоставят ей 125 миллионов долларов.