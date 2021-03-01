США предоставят Украине военную помощь на 125 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация США решила предоставить Украине еще 125 миллионов долларов в качестве нового пакет военной помощи. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

- Этот пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь украинской стороне сохранить свою территориальную целостность, а также обеспечить охрану государственной границы и улучшить оперативную совместимость с НАТО, - сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства.

Джон Кирби добавил, что Штаты планируют продолжать передавать Украине в том числе так называемые «летальные вооружения». В Пентагоне это объясняют «необходимостью обороняться от агрессии со стороны России».

А вот дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin пакетом не предусмотрены. Штаты передадут Киеву восемь патрульных катеров в 2020-2021 финансовом году, еще четыре были проданы по линии американского Госдепартамента.

Накануне глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия остается «постоянной угрозой существования» для США и американских союзников в Европе.