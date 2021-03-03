Ростуризм разработает единый для России стандарт системы "всё включено"

В России появятся стандарты all inclusive Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ростуризм рассмотрит возможность создать в России единый стандарт системы "всё включено" и гостиничных услуг, которые будут в нём учтены. Такое поручение Ростуризму дал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, до 5 марта Ростуризм должен ответить о целесообразности продвижения all inclusive в России в национальный проект по развитию туризма, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию протокола.

Данные "Ъ" подтвердил представитель Чернышенко. Он также отметил, что вопрос создания единых стандартов для системы "всё включено" назрел в России давно.

Кроме того, Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос о введении моратория на банкротства туроператоров и агентов, чтобы защитить интересы потребителей. Поскольку во время приостановки международного сообщения во время пандемии коронавируса туристические компании и другие организации на рынке взяли на себя обязательства перед гражданами, некоторые из которых до сих пор не реализовали. Отмечается, что объём долга в Ростуризме составляет сейчас около 16 миллиардов рублей.