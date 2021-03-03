Валерий Лимаренко: «Мост на Сахалин будет. В этом сомнений нет». Фото: предоставлено Комсомольской правде. Фото: Сергей Красноухов

В день официального открытия радио "КП-Сахалин" в прямом эфире состоялось обсуждение "красивой идеи". О том, насколько реально строительства моста на Сахалине и что оно может принести региону, главному редактор Медиагруппы "Комсомольская правда" Владимиру Сунгоркину рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

- Мост будет. В этом сомнений нет, - заявил глава региона.

По его словам, это необходимо, чтобы японцы не "тыкали носом" на "северные территории", принадлежавшие Сахалинской области.

– Инвесторы захотят отправлять товар на Хоккайдо. А если Япония будет соединена мостами, то совсем по-другому выстроится геополитическая ситуация, поскольку наш груз из Японии может доходить до Лиссабона по железной дороге. Когда мы начнем это делать, то снимутся вопросы территориальных претензий, - высказался Лимаренко.

При этом губернатор региона напомнил, что на таком мощном перекрестке, как Северный морской путь и мост на Сахалин, могут быть реализованы большие логистические проекты, что не могут не заметить инвесторы.

Также глава региона напомнил, что кроме моста приоритетными задачами остаются борьба с пандемией коронавируса и уменьшение оттока населения.

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