Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за непризнания себя стороной конфликта в Донбассе

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами".

По его мнение, их введение может произойти в случае, если российская сторона не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

- Если РФ и дальше будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами, - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".