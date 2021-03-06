Песков называл ошибочными сообщения о новом повышении пенсионного возраста в России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл ошибочными заявления о готовящемся новом повышении пенсионного возраста в России.

«Это - ошибочное утверждение», - приводит «Интерфаксу» комментируй представителя Кремля по поводу заявления, сделанного ранее депутатом Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о повышении пенсионного возраста после думских выборов 2021 года.

Напомним, ранее в СМИ появилось интервью депутата, который заявлял, что предложение о дальнейшем повышении пенсионного возраста будет выдвинуто в следующем году. Как он утверждал, это будет сделано из-за того, что предыдущее повышение не смогло помочь в устранении дефицита бюджета Пенсионного фонда России.

Напомним, ранее прошла реформа, которая предусматривает постепенный подъём пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Согласно новым правилам, пенсии в 2021 году назначаться раньше нового пенсионного возраста: женщинам в 56,5 лет, а мужчинам в 61,5 год.