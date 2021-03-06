Вячеслав Володин опроверг сообщения о планах повысить пенсионный возраст Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин опроверг сообщения о планах повысить пенсионный возраст в России. Об этом в субботу, 6 марта, сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

- У нас в повестке нет такой темы, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается. Наоборот, накануне на встрече с президентом мы обсуждали меры поддержки пенсионеров, например, индексацию пенсий работающим пенсионерам в России, - сообщил спикер нижней палаты.

Напомним, в некоторых СМИ появились заявления депутата Валерия Рашкина о том, что после выбор в Думу в сентябре россиян якобы может ждать новое повышение пенсионного возраста.

Вячеслав Володин подчеркнул, что приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований. Он добавил, что не следует «в своем стремлении к власти» пугать людей, особенно старшего возраста. Председатель органа власти отметил также, что в последнее время депутаты Госдумы приняли целый ряд законов, направленных на адресную поддержку пенсионеров.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл ошибочными заявления о готовящемся новом повышении пенсионного возраста в России.